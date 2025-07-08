الثلاثاء 2025-07-08 10:40 ص
 

شاحنة ضخمة تجتاح 23 سيارة وتثير الهلع في حي سكني بتركيا - فيديو

لال
تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   اقتحمت شاحنة كبيرة متوقفة، حياً في مدينة إسطنبول، متسببةً بخسائر كبيرة بعدما جرفت 23 سيارة، من دون تسجيل إصابات.

وأظهر مقطع فيديو وصور نشرتها العديد من وسائل الإعلام التركية، مشاهد صادمة للحادث الذي شهده شارع سكني في منطقة "باشاك شيهير" في إسطنبول. 

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