شاحنة ضخمة تجتاح 23 سيارة وتثير الهلع في حي سكني بتركيا - فيديو

الوكيل الإخباري- اقتحمت شاحنة كبيرة متوقفة، حياً في مدينة إسطنبول، متسببةً بخسائر كبيرة بعدما جرفت 23 سيارة، من دون تسجيل إصابات.



وأظهر مقطع فيديو وصور نشرتها العديد من وسائل الإعلام التركية، مشاهد صادمة للحادث الذي شهده شارع سكني في منطقة "باشاك شيهير" في إسطنبول.

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İstanbul Başakşehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı kayan vinç, park halindeki 23 araca hasar verdi. pic.twitter.com/tL5R680LbL July 5, 2025

لبنان 24