شاحنة ضخمة تجتاح 23 سيارة وتثير الهلع في حي سكني بتركيا - فيديو

وأظهر مقطع فيديو وصور نشرتها العديد من وسائل الإعلام التركية، مشاهد صادمة للحادث الذي شهده شارع سكني في منطقة "باشاك شيهير" في إسطنبول.
İstanbul Başakşehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı kayan vinç, park halindeki 23 araca hasar verdi. pic.twitter.com/tL5R680LbL— TRT HABER (@trthaber) July 5, 2025
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