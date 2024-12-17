 
الثلاثاء 2024-12-17 11:12 ص
 

شاهد : أسد يهاجم المدعوين في حفل زفاف بليبيا

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تعبيرية
الثلاثاء، 17-12-2024 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت إحدى حفلات الزفاف في مدينة طرابلس الليبية حادثة غريبة تسببت بحالة من الهلع بين الحضور، بعدما أحضر أحد الاشخاص أسدًا يملكه إلى الخيمة التي أقيم فيها الحفل.

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أثار صوت الموسيقى الصاخبة غضب الأسد، ما جعل صاحبه يفقد السيطرة عليه.

 

وفي لحظات من الفوضى، هاجم الأسد عددًا من المدعوين قبل أن يهرب إلى خارج الخيمة.

ورغم حالة الذعر التي سيطرت على المكان، لم يتم تسجيل أي إصابات بين الحاضرين.

 

 

 

 

لبنان 24

 

 

 
gnews

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