شاهد.. أغانٍ صنعت ذاكرة المونديال

من أشهر هذه الأغنيات "La Copa de la Vida" لريكي مارتن في مونديال 1998 بفرنسا، والتي حققت نجاحًا عالميًا واسعًا، و"Waka Waka" لشاكيرا في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، التي أصبحت من أكثر الأغنيات ارتباطًا بتاريخ البطولة.
وفي مونديال البرازيل 2014، صدرت أغنية "We Are One (Ole Ola)" بمشاركة بيتبول وجنيفر لوبيز، بينما قدّمت أناستاشيا أغنية "Boom" في مونديال كوريا واليابان 2002.
كما ظهرت أغنية "The Time of Our Lives" في مونديال ألمانيا 2006، و"Live It Up" في مونديال روسيا 2018، إضافة إلى أغاني مونديال قطر 2022 مثل "Hayya Hayya" و"توكا تاكا"، التي جسدت روح التنوع والتقارب بين الثقافات.
وتبقى هذه الأغنيات جزءًا أساسيًا من هوية كأس العالم، ترافق ذاكرة الجماهير وتخلّد أجواء كل بطولة.
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