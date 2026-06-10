الأربعاء 2026-06-10 02:38 م

شاهد.. أغانٍ صنعت ذاكرة المونديال

rwg
كأس العالم 2026
 
الأربعاء، 10-06-2026 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   منذ أن تحولت بطولة كأس العالم إلى حدث كروي عالمي يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، أصبحت الأغنية الرسمية جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة البطولة، إذ تبقى مرتبطة بذكريات الجماهير لسنوات طويلة. وعلى مدار العقود الماضية، قدّم عدد من النجوم العالميين أعمالًا موسيقية أصبحت رموزًا لنسخ مختلفة من المونديال، أبرزهم ريكي مارتن وشاكيرا.

اضافة اعلان


من أشهر هذه الأغنيات "La Copa de la Vida" لريكي مارتن في مونديال 1998 بفرنسا، والتي حققت نجاحًا عالميًا واسعًا، و"Waka Waka" لشاكيرا في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، التي أصبحت من أكثر الأغنيات ارتباطًا بتاريخ البطولة.


وفي مونديال البرازيل 2014، صدرت أغنية "We Are One (Ole Ola)" بمشاركة بيتبول وجنيفر لوبيز، بينما قدّمت أناستاشيا أغنية "Boom" في مونديال كوريا واليابان 2002.


كما ظهرت أغنية "The Time of Our Lives" في مونديال ألمانيا 2006، و"Live It Up" في مونديال روسيا 2018، إضافة إلى أغاني مونديال قطر 2022 مثل "Hayya Hayya" و"توكا تاكا"، التي جسدت روح التنوع والتقارب بين الثقافات.


وتبقى هذه الأغنيات جزءًا أساسيًا من هوية كأس العالم، ترافق ذاكرة الجماهير وتخلّد أجواء كل بطولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية الرمثا تستلم مدرسة جديدة

البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لبطولة السباحة الحرة في "تالابي" العقبة

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لبطولة السباحة الحرة في "تالابي" العقبة

الطفيلة

أخبار محلية "آثار الطفيلة" تطلق برامج ترويجية للمواقع الأثرية

الحكم على قاتل شقيقته "زينه المجالي" بالسجن (20) عامآ

أخبار محلية الحكم على قاتل شقيقته "زينه المجالي" بالسجن (20) عامآ

الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد

أخبار محلية الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد

بحث توظيف المركبات الكهربائية لتعزيز كفاءة ومرونة النظام الكهربائي في الأردن

أخبار محلية بحث توظيف المركبات الكهربائية لتعزيز كفاءة ومرونة النظام الكهربائي في الأردن

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين العدوان الإيراني على الأردن والكويت والبحرين

بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية "الأوقاف" تكرّم 65 متفوقاً في الامتحان السنوي للأئمة والوعاظ والواعظات



 
 






الأكثر مشاهدة

 