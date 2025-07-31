الخميس 2025-07-31 11:46 ص
 

شاهد أمريكي يتفاجأ بثعبان ضخم داخل حمام منزله

نتعنعنعن
تعبيرية
 
الخميس، 31-07-2025 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   فوجئ أحد سكان مدينة ديري في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية بوجود ثعبان يبلغ طوله نحو متر ونصف داخل حمام شقته، ما دفعه إلى الاتصال بالشرطة على الفور.

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ونشرت شرطة ديري عبر صفحتها على "فيسبوك"، يوم الإثنين 28 يوليو، صورة للثعبان وهو مستلقٍ فوق المرحاض ويمتد داخل حوض الاستحمام، معلقة بطريقة طريفة:
"سسسسسسسسسسسسسس، هل يفتقد أحد شيئًا؟"


وأكدت الشرطة لاحقًا في تحديث للمنشور أنه تم العثور على مالك الثعبان، وتبين أنه أحد جيران السكان في المبنى نفسه، حيث تمت إعادته إليه بسلام.


وفي بيان رسمي، أوضح قائد الشرطة فيرن توماس أن الثعبان كان "وديعًا" ولم يُشكل خطرًا على السكان، مشيرًا إلى أن سبب تسلله إلى الشقة ما يزال غير معروف، رغم ترجيح البعض دخوله عبر أنابيب الصرف أو المرحاض.


وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الثعبان من نوع "ثعبان الكرة" (Ball Python)، وهو نوع يُربى عادة كحيوان أليف، ويتميز بأنه غير سام، رغم قدرته على العض في حال تعرّض للاستفزاز.

 


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ارم نيوز 

 
 
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