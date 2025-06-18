شاهد أول ظهور علني لماهر الأسد في أحد مقاهي موسكو

حتى الآن، لم تُصدر أي جهة رسمية، سواء من النظام السوري أو السلطات الروسية، بيانًا يؤكد أو ينفي صحة الفيديو. كما لم يُحدد تاريخ دقيق لتصوير الفيديو، مما يترك مجالًا للتكهنات حول توقيته ومكانه.
-
أخبار متعلقة
-
صدمات داخل الحضانة.. مربية تعتدي على 21 طفلًا في بريطانيا
-
اكتشاف بركان مريخي ظل مخفيا عن أعين العلماء 15 عاما - صور
-
لغز اختفاء يتحول إلى مأساة.. العثور على جثة امرأة عربية في غابة ألمانية
-
سائح يحطم كرسي "فان غوخ" في متحف إيطالي ويلوذ بالفرار
-
كارثة الطائرة الهندية.. أسطورة نجاة تتكرر بعد 27 عاماً مرتبطة بـ "المقعد A11"-صورة
-
مصرع رجل أعمال سوداني إثر سقوطه من الطابق العاشر في مصر
-
عاملة حضانة بريطانية تنتظر عقوبة رادعة بعد اعتدائها على 21 طفلاً بسبب قلة النوم
-
اليابان.. تحقيقات في وفاة مريض ابتلع مفتاحاً كان يُستخدم لتقييده