الأربعاء 2025-06-18 12:22 م
 

شاهد أول ظهور علني لماهر الأسد في أحد مقاهي موسكو

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ماهر الاسد
 
الأربعاء، 18-06-2025 10:59 ص

الوكيل الإخباري-    تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو يُظهر شخصًا يُعتقد أنه ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو جالس في أحد المقاهي في العاصمة الروسية موسكو. الفيديو يُظهر الرجل وهو يجلس في مقهى يُعتقد أنه فرع لسلسلة "مياتا"، داخل مجمع سكني يُقال إن عائلة الأسد تمتلك فيه عدة عقارات .

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حتى الآن، لم تُصدر أي جهة رسمية، سواء من النظام السوري أو السلطات الروسية، بيانًا يؤكد أو ينفي صحة الفيديو. كما لم يُحدد تاريخ دقيق لتصوير الفيديو، مما يترك مجالًا للتكهنات حول توقيته ومكانه.

 

 
gnews

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