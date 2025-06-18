شاهد أول ظهور علني لماهر الأسد في أحد مقاهي موسكو

الوكيل الإخباري- تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو يُظهر شخصًا يُعتقد أنه ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو جالس في أحد المقاهي في العاصمة الروسية موسكو. الفيديو يُظهر الرجل وهو يجلس في مقهى يُعتقد أنه فرع لسلسلة "مياتا"، داخل مجمع سكني يُقال إن عائلة الأسد تمتلك فيه عدة عقارات .

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