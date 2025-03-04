شاهد إعلان شوكولا لبشار الأسد بالذكاء الاصطناعي يثير موجة سخرية

الوكيل الإخباري- انتشر في الساعات الأخيرة إعلان دعائي لشركة شوكولا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثار تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين بسبب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمثيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد في مشاهد محاكاة لهروبه إلى روسيا بعد فقدان السلطة.





اضافة اعلان

وشمل الإعلان مشاهد مبتكرة يظهر فيها بشار الأسد، بتقنيات متطورة، وهو يحاول التنكر في أشكال مختلفة في إطار كوميدي أثار سخرية المتابعين. كما تضمن الإعلان إشارة إلى تصريح قديم للأسد موجه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين قال له: "لماذا نلتقي؟ لكي نشرب المرطبات؟"، مما زاد من تفاعل المتابعين.



حظي الفيديو بانتشار واسع وحقق مشاهدات عالية في وقت قصير، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بفكرته الذكية، معتبرين أنه قد يحقق نجاحاً تجارياً بسبب روح الفكاهة التي حملها الإعلان. وفي المقابل، أثار استخدام شخصية سياسية في دعاية تجارية بعض الانتقادات، إذ اعتبر البعض أن ذلك قد يخلق جدلاً غير مرغوب فيه.



هذا الإعلان يسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في صناعة الدعاية والإعلانات الحديثة، ويؤكد قدرات هذا المجال في خلق محتوى مبتكر يمكنه جذب الانتباه والتفاعل على نطاق واسع.

View this post on Instagram A post shared by Rollana_Chocolate (@rollanachocolat)