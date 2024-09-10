شاهد.. اشتعال محرك طائرة خلال تحليقها في الهند

وكانت رحلة خطوط طيران "إنديغو" رقم 6E0573 متجهة إلى بنغالورو بالهند بتاريخ الـ 30 من أغسطس ولكنها اضطرت للعودة إلى كولكاتا بعد دقائق من الإقلاع.
وكانت الطائرة تحمل 173 راكبا إلى جانب أفراد الطاقم وهبطت بكولكاتا في الساعة 11:05 مساءً بمحرك واحد ولم يصب أحد بأذى.
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