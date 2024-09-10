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شاهد.. اشتعال محرك طائرة خلال تحليقها في الهند

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تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 03:37 م

الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين مقطعا لفيديو صادم يظهر طائرة أجبرت على الهبوط الاضطراري عقب اشتعال النيران في المحرك أثناء تحليقها.

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وأظهر مقطع الفيديو المتداول والذي صوره أحد ركاب الطائرة شرارات تنطلق من المحرك وتصاعد الدخان من أسفل الجناح.


وكانت رحلة خطوط طيران "إنديغو" رقم 6E0573 متجهة إلى بنغالورو بالهند بتاريخ الـ 30 من أغسطس ولكنها اضطرت للعودة إلى كولكاتا بعد دقائق من الإقلاع.


وكانت الطائرة تحمل 173 راكبا إلى جانب أفراد الطاقم وهبطت بكولكاتا في الساعة 11:05 مساءً بمحرك واحد ولم يصب أحد بأذى.

 

 

 

روسيا اليوم 

 
gnews

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