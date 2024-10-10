 
الخميس 2024-10-10 01:01 م
 

شاهد: اللحظات الأولى لوصول اعصار أمريكا المدمر

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الخميس، 10-10-2024 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   التقطت عدسات الكاميرا لحظة وصول إعصار ميلتون اليابسة في ولاية فلوريدا الأميركية، مساء الأربعاء.

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المشاهد المُسرّعة أظهرت التغييرات التي طرأت لدى وصول "ميلتون" إلى منطقة "فورت مايرز".
ويأتي الإعصار في أعقاب "هيلين" الذي خلف دمارًا واسعًا في الولاية ذاتها.


ووصل "ميلتون" إلى اليابسة في فلوريدا، بقوة إعصار "خطر للغاية" من الفئة الثالثة على سلم من خمس فئات تصاعدية، مصحوبًا بعاصفة مدمرة ورياح عاتية وفيضانات فجائية، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للأعاصير.


المركز الوطني للأعاصير قال في نشرة أصدرها الخميس، إن "البيانات تشير إلى أن عين الإعصار ميلتون وصلت إلى اليابسة بالقرب من سييستا كي بمقاطعة ساراسوتا على الساحل الغربي لفلوريدا".

 

 

  

 

 

 

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