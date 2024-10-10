شاهد: اللحظات الأولى لوصول اعصار أمريكا المدمر

المشاهد المُسرّعة أظهرت التغييرات التي طرأت لدى وصول "ميلتون" إلى منطقة "فورت مايرز".
ويأتي الإعصار في أعقاب "هيلين" الذي خلف دمارًا واسعًا في الولاية ذاتها.
ووصل "ميلتون" إلى اليابسة في فلوريدا، بقوة إعصار "خطر للغاية" من الفئة الثالثة على سلم من خمس فئات تصاعدية، مصحوبًا بعاصفة مدمرة ورياح عاتية وفيضانات فجائية، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للأعاصير.
المركز الوطني للأعاصير قال في نشرة أصدرها الخميس، إن "البيانات تشير إلى أن عين الإعصار ميلتون وصلت إلى اليابسة بالقرب من سييستا كي بمقاطعة ساراسوتا على الساحل الغربي لفلوريدا".
وهو أحد أعمق الاعاصير في تأريخ أمريكا و تاريخ المحيط الاطلسي..
طُلب من الملايين إخلاء منازلهم مع وصول #إعصار_ميلتون ، وهو عاصفة من الفئة 4، إلى ساحل خليج فلوريدا. إنها أقوى عاصفة في خليج المكسيك منذ 100 عام pic.twitter.com/yDN7HMaHGs
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