الأحد 2025-03-23 09:23 ص
 

شاهد - الوليد بن طلال يعد شابا بسيارة لكن بشرط واحد

رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال
رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال
 
الأحد، 23-03-2025 07:24 ص
الوكيل الإخباري-   تعهد رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بتقديم سيارة لشاب كهدية شرط أن ينحف جسده خوفا على صحته.اضافة اعلان


وظهر الأمير الوليد بن طلال خلال ممارسته الرياضة وهو يقف مع شاب يطلب منه الدعم، ليرد عليه قائلا: "أدعمك بس تسوي رجيم وما تتسحّر".

فيرد الشاب: "على خشمي، ببدأ من اليوم".

وأضاف الوليد بن طلال: "أدعمك وأعطيك سيارة إذا سويت رجيم ونقصت وزنك"، وطلب من مرافقيه تدوين رقم الشاب للاتصال به لاحقا.

ولقي المقطع تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

روسيا اليوم 
 
 
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