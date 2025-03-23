شاهد - الوليد بن طلال يعد شابا بسيارة لكن بشرط واحد

وظهر الأمير الوليد بن طلال خلال ممارسته الرياضة وهو يقف مع شاب يطلب منه الدعم، ليرد عليه قائلا: "أدعمك بس تسوي رجيم وما تتسحّر".
فيرد الشاب: "على خشمي، ببدأ من اليوم".
وأضاف الوليد بن طلال: "أدعمك وأعطيك سيارة إذا سويت رجيم ونقصت وزنك"، وطلب من مرافقيه تدوين رقم الشاب للاتصال به لاحقا.
ولقي المقطع تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
روسيا اليوم
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