السبت 2025-03-29 02:26 م
 

شاهد امرأة تصفع رجل أمن في المدينة المنورة

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من موقع الحادث
 
السبت، 29-03-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   أوضحت شرطة منطقة المدينة المنورة أن المحتوى المرئي المتداول بشأن اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهامه قد تمت مباشرته في حينه، حيث تم التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

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وأكدت الشرطة أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، مشددة على أن الجهات الأمنية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، لضمان حفظ الأمن وحماية منسوبيها أثناء أداء واجباتهم.

 

 

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