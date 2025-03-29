شاهد امرأة تصفع رجل أمن في المدينة المنورة

وأكدت الشرطة أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، مشددة على أن الجهات الأمنية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، لضمان حفظ الأمن وحماية منسوبيها أثناء أداء واجباتهم.
السعودية.. شرطة منطقة المدينة المنورة تباشر واقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله وتستكمل الإجراءات النظامية حيالها#سوشال_الوكيل #فيديو pic.twitter.com/vm57edkD9W— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 29, 2025
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