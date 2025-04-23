شاهد انهيار أرضي يفاجئ تركيًا ويجرف كوخه وحديقته إلى الوادي

الوكيل الإخباري- شهد حي رسوللار التابع لمنطقة كاراسو في ولاية سكاريا شمال غربي تركيا، انهيارًا أرضيًا مفاجئًا صباح اليوم، تسبب في حالة من الذعر بين السكان، وأسفر عن انجراف كوخ وعدد من الأشجار إلى وادٍ عميق، وسط مخاوف من امتداد الانهيار إلى منازل أخرى.

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وصرّح المواطن التركي علي باشا شاكر، مالك المنزل المتضرر، قائلاً:

"سمعت صوتًا أشبه بالانفجار، وعندما خرجت وجدت جزءًا من الأرض تحت منزلي قد انهار بالكامل".

وقد قُدّر عمق الوادي الذي انجرفت إليه التربة بنحو 150 مترًا، فيما تواجه بعض المنازل المجاورة خطر الانهيار نتيجة التربة غير المستقرة.



وفور وقوع الحادث، حضرت فرق الطوارئ والجهات الهندسية المختصة إلى الموقع، وبدأت بإجراء فحوصات ميدانية لتقييم المخاطر المحتملة.



من جانبه، أكد رئيس الحي عثمان نوري كسكين أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها الحي حادثًا بهذا الحجم، مشيرًا إلى أن السكان يعيشون حالة من القلق والترقّب منذ وقوع الانهيار.

pic.twitter.com/Ivzq32sdCL Sesi duyarak dışarı çıktı, gördüğü manzara karşısında şok oldu https://t.co/4tDPcaElWX April 19, 2025