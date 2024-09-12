شاهد... بايدن يعتمر قبعة انتخابية لترمب

والقبعة الحمراء التي كُتب عليها «ترمب 2024» اعتمرها بايدن خلال فعالية في مركز للإطفاء في مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا؛ حيث تحطّمت طائرة الرحلة «يونايتد 93» في 11 سبتمبر 2001.
وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن بايدن زار هذا المركز بمناسبة الذكرى الـ23 للاعتداءات للتأكيد على وحدة البلاد.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي بايدن مبتسماً وهو يرتدي القبعة.
وسارع الجمهوريون لاستغلال صورة رئيس الولايات المتحدة وهو يضع على رأسه الشعار المميز لأنصار ترمب.
وكتبت حملة الملياردير الجمهوري على منصة «إكس» بنبرة سخرية: «شكراً على الدعم يا جو!».
وأتت هذه المبادرة من الرئيس الديمقراطي غداة أول مناظرة بين دونالد ترمب ومنافسته نائبة الرئيس، كامالا هاريس.
وربطاً بهذه المناظرة، قال فريق ترمب عبر «إكس» إنّ «كامالا هاريس كانت سيئة للغاية في مناظرة أمس لدرجة أنّ جو بايدن اعتمر لتوّه قبعة ترمب».
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