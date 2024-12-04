شاهد تركي آل الشيخ يبحث عن طفل مغربي.. ما القصة؟

وكتب آل الشيخ على الفيديو تعليقاً يعرب فيه عن رغبته في التواصل مع هذا الطفل، ليتبين أن هذا الطفل مغربي من مدينة تازة المغربية، اسمه سامي الشرايطي، عمره 14 عاماً، ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة يوتيوب باسمه، يقدم عبرها إبداعاته في الغناء لرموز الغناء العربي.
وفي أولى حلقات برنامج "نجوم الغد" أبهر سامي لجنة التحكيم، بأدائه لأغنية أم كلثوم "أنساك"، وتضم لجنة التحكيم كلاً من داليا مبارك، وفؤاد عبدالواحد، وكارمن سليمان، الذين يقيّمون أداء المشاركين، ويتكون البرنامج من 13 حلقة، وفي النهاية يحصل 3 فائزين على جوائز نقدية قيمة، يصل مجموعها إلى 300 ألف ريال سعودي.
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