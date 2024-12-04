شاهد تركي آل الشيخ يبحث عن طفل مغربي.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك، مقطع فيديو لطفل يمتلك موهبة غنائية استثنائية تلفت الأنظار وصوتاً عذباً، مناشداً البحث عنه، ما يعكس حرص الهيئة السعودية على دعم وتشجيع المواهب الشابة الواعدة في مختلف المجالات الفنية.



وكتب آل الشيخ على الفيديو تعليقاً يعرب فيه عن رغبته في التواصل مع هذا الطفل، ليتبين أن هذا الطفل مغربي من مدينة تازة المغربية، اسمه سامي الشرايطي، عمره 14 عاماً، ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة يوتيوب باسمه، يقدم عبرها إبداعاته في الغناء لرموز الغناء العربي.

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ويعد سامي من بين المشاركين في مسابقة برنامج "نجوم الغد" الذي انطلق في موسمه الأول على قناة sbc السعودية أمس الثلاثاء، والتي تهدف لاكتشاف وتطوير المواهب الغنائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و14 عاماً.







وفي أولى حلقات برنامج "نجوم الغد" أبهر سامي لجنة التحكيم، بأدائه لأغنية أم كلثوم "أنساك"، وتضم لجنة التحكيم كلاً من داليا مبارك، وفؤاد عبدالواحد، وكارمن سليمان، الذين يقيّمون أداء المشاركين، ويتكون البرنامج من 13 حلقة، وفي النهاية يحصل 3 فائزين على جوائز نقدية قيمة، يصل مجموعها إلى 300 ألف ريال سعودي.