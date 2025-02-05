شاهد جزيرة يابانية تغرق تحت كميات ضخمة من الثلوج!

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد غير عادية للثلوج التي غطت مختلف المناطق في هوكايدو، خاصة في المدن التي غمرتها طبقات كثيفة من الثلوج.
ووفقاً للتقارير ، وصل مستوى الثلوج في إحدى المدن إلى 120 سنتيمتراً في يوم واحد فقط.
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