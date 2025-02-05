 
الأربعاء 2025-02-05 02:35 م
 

شاهد جزيرة يابانية تغرق تحت كميات ضخمة من الثلوج!

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تعبيرية
الأربعاء، 05-02-2025 12:40 م

الوكيل الإخباري-   تسبب تساقط الثلوج بكميات غير مسبوقة في جزيرة هوكايدو اليابانية في تعطل حركة المرور وإغلاق المطارات، حيث شهدت المنطقة تساقطاً كثيفاً للثلوج على مدار الأيام الأخيرة.

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وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد غير عادية للثلوج التي غطت مختلف المناطق في هوكايدو، خاصة في المدن التي غمرتها طبقات كثيفة من الثلوج.

 

وظهر السكان في مقاطع الفيديو وهم يقومون بجرف الثلوج وفتح الممرات لإعادة حركة المرور، بينما كان الركاب يساعدون في دفع السيارات العالقة.


ووفقاً للتقارير ، وصل مستوى الثلوج في إحدى المدن إلى 120 سنتيمتراً في يوم واحد فقط.

 

وفي وقت لاحق، توقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن يستمر تساقط الثلوج في المنطقة، مع توقعات بتساقط 100 سنتيمتر إضافية في شمال غرب اليابان و50 سنتيمترًا أخرى في هوكايدو خلال الـ 24 ساعة القادمة.

 

 

 

لبنان 24

 

 

 

 
gnews

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