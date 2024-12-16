 
الإثنين 2024-12-16 04:45 م
 

شاهد حادث مروع : انشطار سيارة لنصفين في تكساس

نت
تعبيرية
الإثنين، 16-12-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري-   وقع حادث مروع في تكساس تسبّب بانشطار سيارة إلى نصفين، تقدّر قيمتها بنحو 200 ألف دولار، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح ونقله إلى المستشفى للعلاج.

وفيما لا تزال أسباب وقوع الحادث غامضة حتى الآن، أظهرت الصور المروعة السيارة الرياضية الفاخرة السوداء ممزقة إلى نصفين بعد أن اصطدمت بسيارة أخرى ثم بشجرة بالقرب من تقاطع طريق في دالاس .

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 قتيلان في الحادث
تم التعرف على الشخصين اللذين توفيا في سيارة .
وكانت طائرة هليكوبتر تابعة لشبكة سي بي إس نيوز تكساس فوق موقع الحادث، حيث أظهرت سيارة سيدان تعرضت للضرر من الجهة الأمامية، وسيارة أخرى مقسمة إلى نصفين.


وذكرت خدمات إطفاء وإنقاذ دالاس أنهم كانوا عجزوا عن الوصول فوراً إلى موقع الحادث، وكانوا يحتاجون إلى استجابة إنقاذ ثقيلة.

 

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gnews

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