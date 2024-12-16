شاهد حادث مروع : انشطار سيارة لنصفين في تكساس

وفيما لا تزال أسباب وقوع الحادث غامضة حتى الآن، أظهرت الصور المروعة السيارة الرياضية الفاخرة السوداء ممزقة إلى نصفين بعد أن اصطدمت بسيارة أخرى ثم بشجرة بالقرب من تقاطع طريق في دالاس .
قتيلان في الحادث
تم التعرف على الشخصين اللذين توفيا في سيارة .
وكانت طائرة هليكوبتر تابعة لشبكة سي بي إس نيوز تكساس فوق موقع الحادث، حيث أظهرت سيارة سيدان تعرضت للضرر من الجهة الأمامية، وسيارة أخرى مقسمة إلى نصفين.
وذكرت خدمات إطفاء وإنقاذ دالاس أنهم كانوا عجزوا عن الوصول فوراً إلى موقع الحادث، وكانوا يحتاجون إلى استجابة إنقاذ ثقيلة.
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