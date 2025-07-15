الثلاثاء 2025-07-15 12:09 م
 

شاهد حارس مبنى في أنقرة يلقى حتفه أثناء تحذير السكان من حريق مروع

حخ
من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 15-07-2025 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت التحقيقات الأولية في حريق ضخم اندلع مساء السبت في مبنى شاهق مكون من 26 طابقًا في أنقرة، عن استشهاد الحارس محرم جيتينكايا (63 عامًا) أثناء محاولته إنقاذ السكان بتحذيرهم من اندلاع الحريق والدخان الكثيف.

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الحريق الذي نشب في الطابق الرابع، تسبب في وفاة الحارس وامرأة وطفلها الرضيع، إضافة إلى إصابة 39 شخصًا آخرين، معظمهم نتيجة استنشاق الدخان الكثيف. ولم يعمل نظام الإنذار في المبنى، مما جعل تحذير السكان تحديًا كبيرًا، خاصة مع عدد الشقق الكبير وارتفاع المبنى.


وأظهرت مقاطع الفيديو صور رجال الإطفاء وهم يكافحون السيطرة على الحريق وسط دخان كثيف تسبب في حالات اختناق عدة. وقد شيع المئات حارس المبنى الذي نال إشادات واسعة لشجاعته ووفائه.


التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وتقصير نظام الإنذار، في حين واجه رجال الإطفاء صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع المبنى وكثافة الدخان.

 

 

  

ارم نيوز 

 
 
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