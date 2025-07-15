شاهد حارس مبنى في أنقرة يلقى حتفه أثناء تحذير السكان من حريق مروع

الوكيل الإخباري- كشفت التحقيقات الأولية في حريق ضخم اندلع مساء السبت في مبنى شاهق مكون من 26 طابقًا في أنقرة، عن استشهاد الحارس محرم جيتينكايا (63 عامًا) أثناء محاولته إنقاذ السكان بتحذيرهم من اندلاع الحريق والدخان الكثيف.

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الحريق الذي نشب في الطابق الرابع، تسبب في وفاة الحارس وامرأة وطفلها الرضيع، إضافة إلى إصابة 39 شخصًا آخرين، معظمهم نتيجة استنشاق الدخان الكثيف. ولم يعمل نظام الإنذار في المبنى، مما جعل تحذير السكان تحديًا كبيرًا، خاصة مع عدد الشقق الكبير وارتفاع المبنى.



وأظهرت مقاطع الفيديو صور رجال الإطفاء وهم يكافحون السيطرة على الحريق وسط دخان كثيف تسبب في حالات اختناق عدة. وقد شيع المئات حارس المبنى الذي نال إشادات واسعة لشجاعته ووفائه.



التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وتقصير نظام الإنذار، في حين واجه رجال الإطفاء صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع المبنى وكثافة الدخان.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacatlı Mahallesi’nde bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/sLDdrA6lgO July 12, 2025





Biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangında 39 kişi de yaralandı. Yangın 4 saatlik çalışma sonrası söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada yangın çıktı.Biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangında 39 kişi de yaralandı. Yangın 4 saatlik çalışma sonrası söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı. pic.twitter.com/Bg3jD5cAOn July 13, 2025







