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شاهد حوت مذعور يقلب قاربًا قبالة شاطئ نيوجيرسي

نهه
تعبيرية
 
الإثنين، 04-08-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري- شهد خليج بارنيغت بولاية نيوجيرسي الأمريكية حادثة مروعة يوم الأحد، حين تسبب حوت مذعور في قلب قارب صغير، ما أدى إلى سقوط امرأة في المياه الهائجة، دون أن تتعرض لأي إصابات.

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وبحسب اللقطات التي وثقتها كيم مانسيني، بدا الحوت في حالة اضطراب داخل المياه الضحلة، حيث ظهرت زعنفته وظهره فوق السطح، قبل أن يندفع أسفل القارب ويقلبه بعنف.


قالت مانسيني لقناة "6abc": "كان الحوت في محنة حقيقية... ثم اندفع فجأة تحت القارب. كانت تجربة جنونية".


وقد تم إنقاذ المرأة بسرعة، فيما أكدت السلطات أنها بخير. أما الحوت، فقد نفق لاحقًا، بحسب التقارير.
الحادثة أثارت موجة تعاطف مع الكائنات البحرية، وسط دعوات لتوخي الحذر عند الإبحار في مناطق تواجدها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روسيا اليوم 

 
 
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