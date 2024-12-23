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شاهد رجل يحمي كلبه من هجوم دب ضخم في إحدى الدول

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تعبيرية
الإثنين، 23-12-2024 10:48 ص

الوكيل الإخباري-   في حادثة مثيرة تكشف عن العلاقة الفريدة بين الإنسان ورفيقه الكلب، أظهر رجل شجاعة استثنائية أثناء مواجهة خطيرة مع دب بني ضخم، حيث يعرض الفيديو الذي يبلغ مدته 10 ثوانٍ مشهداً متوتراً بين دب حاول قتل كلب.

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في البداية، يقف الكلب بشجاعة في مواجهة الدب ، لكن الموقف أصبح أكثر خطورة عندما وقف الدب على رجليه الخلفيتين استعدادًا للهجوم.

وفي لحظة بطولية، تدخل صاحب الكلب باستخدام عصا خشبية فقط، ساعيًا لحماية حيوانه الأليف. سحب الكلب ليدفعه بعيدًا بينما وجه العصا نحو الدب لإبعاده. وعلى الرغم من مواقف التهديد من الدب، لم يستسلم الرجل أو الكلب، حيث استمر الكلب في النباح بشراسة بينما حمل الرجل العصا، عازمًا على حماية رفيقه.

وبعد مواجهة طويلة، تراجع الدب وصعد إلى شجرة.

 

 

لبنان 24

 
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