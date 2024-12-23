شاهد رجل يحمي كلبه من هجوم دب ضخم في إحدى الدول

وفي لحظة بطولية، تدخل صاحب الكلب باستخدام عصا خشبية فقط، ساعيًا لحماية حيوانه الأليف. سحب الكلب ليدفعه بعيدًا بينما وجه العصا نحو الدب لإبعاده. وعلى الرغم من مواقف التهديد من الدب، لم يستسلم الرجل أو الكلب، حيث استمر الكلب في النباح بشراسة بينما حمل الرجل العصا، عازمًا على حماية رفيقه.
وبعد مواجهة طويلة، تراجع الدب وصعد إلى شجرة.
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