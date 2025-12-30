شاهد رصد ثعبان "نادر" شديد السمية في الهند

الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر ثعبانًا نادرًا شديد السمية من نوع كريت النطاقات (Bungarus fasciatus) ينساب في المياه خلال دورية ليلية لأحد ضباط دائرة الغابات الهندية، الذي شارك المقطع على حسابه الرسمي، ما أثار إعجاب المتابعين.

ويتميز كريت النطاقات بعصابات صفراء وسوداء لافتة تجعله من أكثر الثعابين تميزًا بصريًا في الهند. ورغم سميته العالية وتأثير سمه العصبي الخطير، يُعرف بطبعه الخجول ويميل لتجنب البشر ولا يهاجم إلا عند الاستفزاز.



ويلعب هذا الثعبان دورًا مهمًا في التوازن البيئي من خلال تنظيم أعداد الزواحف والثدييات الصغيرة، وينشط غالبًا ليلًا قرب المسطحات المائية. وأكد خبراء أن التعامل الحذر والهادئ معه ضروري، مشددين على أهميته البيئية وضرورة احترامه.

Those beautiful bands. Banded krait is highly venomous snake found in India. Found this randomly during night patrolling. How nature provided them so distinct bands !! pic.twitter.com/it2s1vf8yY December 28, 2025