شاهد رصد ثعبان "نادر" شديد السمية في الهند

ويتميز كريت النطاقات بعصابات صفراء وسوداء لافتة تجعله من أكثر الثعابين تميزًا بصريًا في الهند. ورغم سميته العالية وتأثير سمه العصبي الخطير، يُعرف بطبعه الخجول ويميل لتجنب البشر ولا يهاجم إلا عند الاستفزاز.
ويلعب هذا الثعبان دورًا مهمًا في التوازن البيئي من خلال تنظيم أعداد الزواحف والثدييات الصغيرة، وينشط غالبًا ليلًا قرب المسطحات المائية. وأكد خبراء أن التعامل الحذر والهادئ معه ضروري، مشددين على أهميته البيئية وضرورة احترامه.
