شاهد: زلزال مدمر يهز الفلبين

ووقع الزلزال على عمق 35 كيلومترًا قبالة جزيرة مينداناو، فيما أصدرت مراكز الرصد تحذيرات من أمواج قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار على بعض السواحل. كما دعت السلطات السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ واتباع تعليمات السلامة.
وتُعد الفلبين من أكثر دول العالم تعرضًا للزلازل والكوارث الطبيعية بسبب وقوعها ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ.
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