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شاهد: زلزال مدمر يهز الفلبين

نلغ
زلزال في الفلبين
 
الثلاثاء، 09-06-2026 08:07 ص

الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات الساحل الجنوبي للفلبين، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، وسط تحذيرات من موجات تسونامي في عدة دول مطلة على المحيط الهادئ.

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ووقع الزلزال على عمق 35 كيلومترًا قبالة جزيرة مينداناو، فيما أصدرت مراكز الرصد تحذيرات من أمواج قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار على بعض السواحل. كما دعت السلطات السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ واتباع تعليمات السلامة.


وتُعد الفلبين من أكثر دول العالم تعرضًا للزلازل والكوارث الطبيعية بسبب وقوعها ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ.

 


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