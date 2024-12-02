شاهد زواج طفلين بعمر 12 سنة يثير الجدل في العراق

وأظهر الفيديو الطفلين في المسجد، حيث كان والد الفتاة يمسك بيد “العريس” وكأنه يوصيه عليها.
ثم عرض الفيديو مشهدًا لهما وهما يجلسان في الكوشة، حيث كان العريس يرتدي بدلة والعروس في كامل زينتها.
وأثار هذا الفيديو تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد المغردين: “أحس أن زواج القاصرات منتشر عندهم”، فيما تساءل آخر: “هل هذا الزواج صحيح شرعًا؟”.
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