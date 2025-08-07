شاهد سائح سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لص في لندن

الحادثة أثارت تفاعلات واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل، حيث أشاد البعض بشجاعة السبيعي، في حين انتقده آخرون لمخاطرة المواجهة في مدينة تشهد معدلات عالية من الجرائم.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من مقتل الطالب السعودي محمد القاسم في كامبردج، وسط مشاجرة في الشارع لم تُعرف دوافعها بالكامل حتى الآن.
يُذكر أن لندن تشهد آلاف حالات سرقة هواتف سنويًا، حيث تنتشر تجارة سوداء لهذه الأجهزة المسروقة، ويزداد الحذر خاصة في مناطق الجذب السياحي مثل شارع أكسفورد وضفاف نهر التايمز، مما دفع بعض السياح لتجنب هذه الأماكن خوفًا من السرقات.
*اعزائنا السياح في سفركم كونو حذرين دائمًا فأنتم مستهدفين كونوا يقظين pic.twitter.com/hAwgO0KwV5
-
