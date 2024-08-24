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شاهد : سيارات ذاتية القيادة "تتحدث مع بعضها " وتسبب ازعاجا للسكان في أمريكا

مرآب سيارات ذاتية القيادة
مرآب سيارات ذاتية القيادة
السبت، 24-08-2024 12:05 م

الوكيل الإخباري-   اشتكى سكان مبانٍ مجاورة لمرآب مخصص لسيارات ذاتية القيادة، من الضجة التي تحدثها هذه السيارات أثناء "تحدثها مع بعضها البعض"، لا سيما ليلاً.

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وكانت الشركة قد استأجرت مساحة كبيرة خارج مبنى سكني في سان فرانسيسكو لتوقيف السيارات، لكن الضجيج الناتج عن أبواقها دفع الجيران للشكوى.


وشرحت الشركة سبب المشكلة، مشيرة إلى أن أبواق السيارات مصممة للانطلاق لتجنب الاصطدامات والتواصل مع المحيط الخارجي، كما لو أن السيارات تنادي بعضها. ونوهت بأنها أجرت تحديثات على البرنامج الذي يسبب المشكلة.

 

وأضافت الشركة: «لم نتوقع حدوث ذلك في مواقف السيارات الخاصة بنا، وقمنا بتحديث البرنامج الذي يتسبب في إطلاق أبواق السيارات، لذا يجب أن تعمل مركباتنا الكهربائية على خفض الضوضاء لجيراننا».

 



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