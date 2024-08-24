شاهد : سيارات ذاتية القيادة "تتحدث مع بعضها " وتسبب ازعاجا للسكان في أمريكا

وشرحت الشركة سبب المشكلة، مشيرة إلى أن أبواق السيارات مصممة للانطلاق لتجنب الاصطدامات والتواصل مع المحيط الخارجي، كما لو أن السيارات تنادي بعضها. ونوهت بأنها أجرت تحديثات على البرنامج الذي يسبب المشكلة.
اشتكى سكان مبانٍ مجاورة لموقف مخصص لسيارات "ذاتية القيادة" في سان فرانسيسكو، في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الضجة التي تُحدثها هذه السيارات ولا سيما ليلًا حين تطلق أبواقها المزعجة للتواصل فيما بينها.
واستأجرت… pic.twitter.com/3L6c77KdkY
البيان
-
أخبار متعلقة
-
احترس .. هذا الخطأ يؤدي إلى انفجار التكييف في الصيف !
-
"رضع من مياه البحر" .. تفاصيل مؤلمة عاشها طفل لثلاثة ايام في اليونان
-
متى تسمح لطفلك بامتلاك حساب على السوشيال ميديا؟
-
رجل يقتل زوجته في مصر لسبب غريب!
-
بملعقة واحدة بالغسالة.. تخلصي من البقع الصفراء على الملابس خلال دقائق
-
لحظات مرعبة على ارتفاع غير محدد.. طفلة تكسر نافذة طائرة خلال رحلتها الأولى!
-
إليكم وصفة البرغر المثالية
-
طريقة مبتكرة لاستخراج الماء من تربة القمر