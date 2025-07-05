شاهد سيدة تفاجئ الجميع بتحطيم السيارات في الشارع بالصين

الوكيل الإخباري- فاجأت إحدى السيدات في الصين المارة وقائدي المركبات بإقدامها بشكل غير متوقع على تحطيم السيارات الموجودة في الشوارع السيدة التي بدا عليها معاناتها من حالة اضطراب نفسي كانت تستهدف السيارات المتحركة والمتوقفة على حد سواء.

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وظهرت السيدة الصينية في مقاطع مصورة، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تعتلي السيارات وتقوم بالاعتداء عليها.



وأقدم أحد السائقين على محاولة التخلص من السيدة حين اعتلت سيارته وسار بسيارته في الشارع ما أدى لاختلال توازنها إلا أنها لم ترتدع.

#الصين pic.twitter.com/gFvb4NCOm6 تعاني "اضطرابا عقليا".. سيدة صينية تُحطم السيارات وتعتليها وسط ذهول المارة #إرم_نيوز June 5, 2025