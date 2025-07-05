شاهد سيدة تفاجئ الجميع بتحطيم السيارات في الشارع بالصين

وأقدم أحد السائقين على محاولة التخلص من السيدة حين اعتلت سيارته وسار بسيارته في الشارع ما أدى لاختلال توازنها إلا أنها لم ترتدع.
تعاني "اضطرابا عقليا".. سيدة صينية تُحطم السيارات وتعتليها وسط ذهول المارة#إرم_نيوز #الصين pic.twitter.com/gFvb4NCOm6— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) June 5, 2025
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