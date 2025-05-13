الثلاثاء 2025-05-13 01:16 م
 

شاهد شاب عشريني يقفز من الطابق السابع في تركيا إثر انفجار!

تتت
تعبيرية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب شاب تركيّ يبلغ من العمر 22 عاماً بجروح خطيرة، بعدما قفز من الطابق السابع بسبب إنفجار محدود وقع في شقته خلال تركيب موقد يعمل بالغاز الطبيعي.

وأظهر مقطع فيديو، لحظات مرعبة للشاب وهو يقفز من نافذة منزله في منطقة أتاشيهير في اسطنبول.

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وكشفت وسائل إعلام تركية أنّ الشاب أصيب بالذعر لحظة سماع دوي الإنفجار، فعمد إلى القفز من نافذة شقته.

 

 

 
gnews

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