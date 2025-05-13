شاهد شاب عشريني يقفز من الطابق السابع في تركيا إثر انفجار!

الوكيل الإخباري- أصيب شاب تركيّ يبلغ من العمر 22 عاماً بجروح خطيرة، بعدما قفز من الطابق السابع بسبب إنفجار محدود وقع في شقته خلال تركيب موقد يعمل بالغاز الطبيعي.



وأظهر مقطع فيديو، لحظات مرعبة للشاب وهو يقفز من نافذة منزله في منطقة أتاشيهير في اسطنبول.

اضافة اعلان



وكشفت وسائل إعلام تركية أنّ الشاب أصيب بالذعر لحظة سماع دوي الإنفجار، فعمد إلى القفز من نافذة شقته.