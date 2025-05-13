شاهد شاب عشريني يقفز من الطابق السابع في تركيا إثر انفجار!

وأظهر مقطع فيديو، لحظات مرعبة للشاب وهو يقفز من نافذة منزله في منطقة أتاشيهير في اسطنبول.
وكشفت وسائل إعلام تركية أنّ الشاب أصيب بالذعر لحظة سماع دوي الإنفجار، فعمد إلى القفز من نافذة شقته.
🔻Bir binada meydana gelen doğal gaz parlaması nedeniyle paniğe kapılan 22 yaşındaki genç 7. kattaki dairenin camından atladı.
🔻O anlar güvenlik kamerasına yansırken gencin durumunun ağır olduğu bildirildi. pic.twitter.com/N2jJ3h2Iko
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