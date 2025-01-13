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شاهد شقيقتان نادرتان من النمور الذهبية تجذبان الأنظار في تايلاند

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تعبيرية
الإثنين، 13-01-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-   أصبحت نمرتان نادرتان بفراء ذهبي ذي خطوط بيضاء وعينين واسعتين محط اهتمام كبير على الإنترنت، بعد أن اجتذبتا حشوداً ضخمة إلى عروض تدربتا فيها على أداء الحيل في حديقة حيوان في شمال تايلاند.

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النمران، "آفا" و"لونا"، هما شقيقتان توأمان من النمور البنغالية ذات الألوان غير العادية، وتبلغان من العمر 3 سنوات. وأوضح فريق التدريب في حديقة نايت سفاري في شيانج ماي أن هذه النمور، التي ولدت في الأسر، نادرة جدًا ولا توجد في البرية. وقد أثارت الأختان ضجة واسعة بعد ظهورهما لأول مرة في الحديقة في يونيو الماضي، حيث أصبحتا حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

 

لبنان 24

 

 
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