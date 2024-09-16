شاهد صور فضائية للحرمين.. التقطها قمر اصطناعي كويتي

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تُظهر الصورة الأولى الحرم المكي الشریف والمشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) في مكة المكرمة، وتغطي المنطقة جيولوجيًّا أنواع مختلفة من الصخور الناریة التابعة لتدفق الحمم البازلتیة والصخور المتحولة والرسوبية من العصور الجيولوجية القدیمة.
أما الصورة الثانیة، فتُظهر المسجد النبوي الشريف في المدینة المنورة، وتحیط بالمنطقة ھضاب الحمم البركانیة، والتلال المعروفة محلیًّا بالحرات، ویقع بجانب المدینة المنورة جبل أحد من الشمال إلى الشمال الشرقي.
كما تُبرز الصورة عددًا من الأودیة والقنوات الجافة مثل وادي العقیق ووادي البيضاء.
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