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شاهد طائرة ترامب الرئاسية من الداخل.. طراز فخم شبيه بمقر إقامته

يقبثؤ
دونالد ترامب
 
الأحد، 04-05-2025 12:22 م

الوكيل الإخباري- قرر دونالد ترامب اقتناء طائرة خاصة فاخرة بعد أن أصيب بالإحباط جراء التأخير الطويل في تسليم النسخة المجددة من طائرة "إير فورس وان" التي تعمل شركة بوينغ على تطويرها منذ عام 2017.

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الطائرة الجديدة، من طراز L3Harris، كانت مملوكة سابقًا للحكومة القطرية، وتخضع حاليًا لعمليات تعديل واسعة لتتناسب مع متطلبات المهام الرئاسية، وفق ما أفادت صحيفة ديلي ميل. وقد أوكل ترامب إلى شركة مقرها فلوريدا مهمة تجهيز الطائرة، بينما تتولى شركة التصميم الفرنسية الشهيرة Alberto Pinto Cabinet إعادة تصميم المقصورة الداخلية.


وتتميز الطائرة بتصميم داخلي فاخر، يضم أجنحة للنوم، أرائك جلدية، سجادًا ناعمًا، وجدرانًا مزينة بالذهب، في أسلوب يعكس الذوق الفخم المعروف عن برج ترامب.


وتُقدّر قيمة الطائرة بنحو 400 مليون دولار، ومن المتوقع استخدامها كبديل مؤقت لـ"إير فورس وان" إلى حين اكتمال مشروع بوينغ، الذي يعاني من تأخير كبير. وكان من المقرر تسليم الطائرتين المجددتين من طراز VC-25A قبل سنوات، إلا أن المشروع تأخر بسبب مشكلات في سلاسل التوريد والهندسة، ما أدى إلى تمديد الجدول الزمني للتسليم حتى عام 2035.


وقد أعرب ترامب عن استيائه من تأخر بوينغ، حيث قال خلال جولة تفقدية داخل الطائرة القطرية في ويست بالم بيتش: "أنا غير راضٍ عن بوينغ"، في إشارة واضحة إلى نيته الاعتماد على الطائرة البديلة في مهامه القادمة.

 

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