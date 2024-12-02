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شاهد عشرات القتلى بصدامات أثناء مباراة كرة قدم في غينيا

ل
تعبيرية
الإثنين، 02-12-2024 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   في حادثة مروعة، توفي عشرات الأشخاص على الأقل أمس الأحد في صدامات بين مشجعين خلال مباراة في كرة القدم في نزيريكوري بجنوب شرق غينيا .

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وقال طبيب في المستشفى الإقليمي لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف هويته: "هناك نحو 100 قتيل. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة". من جهته أفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".

وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.

 

 

لبنان 24 

 
gnews

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