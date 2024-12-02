شاهد عشرات القتلى بصدامات أثناء مباراة كرة قدم في غينيا

وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.
🔴 #URGENTE | Imagenes en RRSS muestran una gran cantidad de cadáveres debido a los graves enfrentamientos entre dos hinchadas en un partido de fútbol en N'Zerekore, Guinea. pic.twitter.com/B38VC7wie4— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) December 1, 2024
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