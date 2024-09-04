شاهد.. لحظات تحبس الأنفاس لاقتحام مركبة منزلاً في أمريكا

ويقول الزوجان سابرينا ريفيرا وماركوس هولمبرج من أريزونا إنهما محظوظان لأنهما لا يزالان على قيد الحياة بعد أن صدمت السيارة منزلهما.
وأظهرت مشاهد كاميرات المراقبة لحظة مداهمة السيارة للمنزل، حيث كانت الزوجة بصدد إغلاق الستارة بينما كان زوجها يضع الطعام على الطاولة.
وقالت ريفيرا: "لقد رأيت سيارة تتجه نحونا مباشرة. لقد اعتقدت أننا سنموت جميعًا"، بينما قال هولمبرج: "لقد دمر كل شيء. لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة".
أنشأ الزوجان حسابًا على موقع "GoFundMe" للمساعدة في تغطية تكاليف إصلاح منزلهما. وهما يحاولان العثور على مكان آخر للعيش فيه بينما يفكران في الخطوات التالية.
من جهتها، ألقت الشرطة القبض على السائق ويدعى فالنتين إسبينوزا، 18 عامًا. وهو متهم بالقيادة تحت تأثير الكحول والتسبب بأضرار جنائية وتعريض حياة الآخرين للخطر.
RT
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