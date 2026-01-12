شاهد لحظة اندلاع حريق في كواليس حفل غولدن غلوب 2026

وبحسب الصحفي كريس غاردنر من مجلة هوليوود ريبورتر، اندلعت النيران للحظات في سجادة غرفة الصحافة الخلفية، مع تصاعد دخان قرب الستائر، قبل أن ينجح العاملون في السيطرة على الحريق بسرعة دون تسجيل أي إصابات.
ورغم الحادثة، استمرت مراسم توزيع الجوائز بشكل طبيعي داخل القاعة، من دون أن يشعر معظم الحضور بما جرى خلف الكواليس.
يُذكر أن الحفل أدارته الكوميدية نيكي غليزر، وسط حضور كثيف لنجوم هوليوود، وشهد تتويج الأعمال الدرامية التاريخية في أبرز الجوائز.
