شاهد لحظة اندلاع حريق في كواليس حفل غولدن غلوب 2026

الوكيل الإخباري- اندلع حريق محدود خلف كواليس حفل غولدن غلوب 2026 في فندق ذا بيفرلي هيلتون مساء الأحد، إثر سقوط حامل قهوة من أحد العاملين، ما أدى لاشتعال مادة التسخين أسفله.

وبحسب الصحفي كريس غاردنر من مجلة هوليوود ريبورتر، اندلعت النيران للحظات في سجادة غرفة الصحافة الخلفية، مع تصاعد دخان قرب الستائر، قبل أن ينجح العاملون في السيطرة على الحريق بسرعة دون تسجيل أي إصابات.



ورغم الحادثة، استمرت مراسم توزيع الجوائز بشكل طبيعي داخل القاعة، من دون أن يشعر معظم الحضور بما جرى خلف الكواليس.



يُذكر أن الحفل أدارته الكوميدية نيكي غليزر، وسط حضور كثيف لنجوم هوليوود، وشهد تتويج الأعمال الدرامية التاريخية في أبرز الجوائز.

Crisis averted inside #GoldenGlobes backstage press room as catering knocked over a coffee holder and the sterno underneath was lit. For a brief moment, the carpet was on fire and smoke wafted up around the curtains. They put it out quickly fortunately. Yikes! pic.twitter.com/FTFixnZppT January 12, 2026