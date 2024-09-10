شاهد لحظة سقوط جسر عملاق في فيتنام

لحظة انهيار جسر في فيتنام وعشرات الضحايا بسبب #ياغي#سوشال_سكاي pic.twitter.com/tlXcsczuKq— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 9, 2024
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