 
الثلاثاء 2024-09-10 10:48 ص
 
 

شاهد لحظة سقوط جسر عملاق في فيتنام

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انهيار جسر في فيتنام
الثلاثاء، 10-09-2024 08:54 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للحظة إنهيار جسر في فيتنام، بسبب الإعصار "ياغي" الذي ضرب البلاد.

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وسقطت شاحنة كانت تمرّ فوق الجسر، بينما خلف الإعصار عشرات الضحايا بعدما اجتاحت السيول والفيضانات الطرقات.

 

 روسيا اليوم 

 
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