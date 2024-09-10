شاهد لحظة سقوط جسر عملاق في فيتنام

الوكيل الإخباري- انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للحظة إنهيار جسر في فيتنام، بسبب الإعصار "ياغي" الذي ضرب البلاد.



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وسقطت شاحنة كانت تمرّ فوق الجسر، بينما خلف الإعصار عشرات الضحايا بعدما اجتاحت السيول والفيضانات الطرقات.





pic.twitter.com/tlXcsczuKq #سوشال_سكاي لحظة انهيار جسر في فيتنام وعشرات الضحايا بسبب #ياغي September 9, 2024