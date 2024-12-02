شاهد لحظة سقوط خزان ماء على امرأة في الهند

وأظهر الفيديو امرأة من مدينة سورات الهندية كانت تمشي أمام منزلها فسقط عليها خزان ماء فارغ وأخرجت رأسها من فتحة الخزان.
ولم تصب المرأة بأذى ولحسن حظها أنه سقط بدقة متناهية جعلها تخرج سليمة.
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