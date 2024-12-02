 
الإثنين 2024-12-02 02:52 م
 

شاهد لحظة سقوط خزان ماء على امرأة في الهند

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سقوط خزان ماء
الإثنين، 02-12-2024 01:54 م

الوكيل الإخباري-   وثق مقطع فيديو لحظة سقوط خزان ماء من أعلى سطح منزل على امرأة دون أن يصيبها شيء في حادث غريب.

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وأظهر الفيديو امرأة من مدينة سورات الهندية كانت تمشي أمام منزلها فسقط عليها خزان ماء فارغ وأخرجت رأسها من فتحة الخزان.


ولم تصب المرأة بأذى ولحسن حظها أنه سقط بدقة متناهية جعلها تخرج سليمة.

 

 

 
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