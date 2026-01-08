شاهد ماذا فعل انفجار عبوة مشروب غازي داخل سيارة في تركيا

وأظهرت اللقطات تجمد المشروب داخل السيارة قبل انفجار العبوة، ما أدى إلى تناثر السائل في أرجاء المقصورة وتضرر التنجيد ولوحة القيادة، متسببًا بفوضى وأضرار تطلبت تنظيفًا مكلفًا.
وحذّر خبراء من ترك المشروبات الغازية داخل السيارات في الطقس البارد، موضحين أن تجمد السوائل وتمددها، إلى جانب احتوائها على غازات مضغوطة، قد يؤدي إلى انفجار العبوة، فضلًا عن احتمال إلحاق أضرار بمكونات إلكترونية داخل السيارة.
وينصح المختصون بإفراغ السيارات من المشروبات والسوائل خلال فصل الشتاء لتجنب مثل هذه الحوادث والحفاظ على سلامة المركبة.
-
أخبار متعلقة
-
الخزانة العلوية للطائرة.. لماذا يجب ألا تضع معطفك فيها؟
-
رغم انشغالهما المستمر.. هواية غير متوقعة تجمع ترامب وزوجته
-
انفجار بالونات يحوّل عيد ميلاد إلى كارثة في أوزبكستان (فيديو)
-
مصر.. سقوط مستريح الذهب السوداني في قبضة الأمن
-
تمساح يلتهم تلميذاً أمام أعين شقيقه وزملائه في إندونيسيا - صور
-
طرق ذكية لإنقاذ الطبخة عند زيادة الملح
-
مع اقتراب رمضان.. أفضل طريقة لتخزين الفراولة للعصائر
-
محاولة سرقة تنتهي بفضيحة.. لص عالق في مروحة مطبخ بالهند - فيديو