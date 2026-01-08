شاهد ماذا فعل انفجار عبوة مشروب غازي داخل سيارة في تركيا

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق أضرارًا لحقت بسيارة في تركيا، بعد انفجار علبة مشروب غازي تُركت داخلها خلال طقس شديد البرودة.

وأظهرت اللقطات تجمد المشروب داخل السيارة قبل انفجار العبوة، ما أدى إلى تناثر السائل في أرجاء المقصورة وتضرر التنجيد ولوحة القيادة، متسببًا بفوضى وأضرار تطلبت تنظيفًا مكلفًا.



وحذّر خبراء من ترك المشروبات الغازية داخل السيارات في الطقس البارد، موضحين أن تجمد السوائل وتمددها، إلى جانب احتوائها على غازات مضغوطة، قد يؤدي إلى انفجار العبوة، فضلًا عن احتمال إلحاق أضرار بمكونات إلكترونية داخل السيارة.



وينصح المختصون بإفراغ السيارات من المشروبات والسوائل خلال فصل الشتاء لتجنب مثل هذه الحوادث والحفاظ على سلامة المركبة.

Arabada bırakılan ve soğuk havanın etkisiyle önce donup ardından patlayan kolanın arabayı ne hale getirdiği görüntüler paylaşıldı. pic.twitter.com/dIztOkhdbN January 7, 2026