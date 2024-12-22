شاهد مسنة تايوانية ترفع الأثقال في سن التسعين

وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه تشينج تشين تشين-مي وهي ترفع أثقالا تزن 35 كيلوغراما إلى خصرها، ثم أسقطت الأثقال ولوحت بيدها بثقة للجمهور المتحمس بمسابقة في تايبه.
وتمارس تشينج تشين (90 عاما) رفع الأثقال منذ العام الماضي، بتشجيع من حفيدتها على ممارسة هذه الرياضة بعد تشخيصها بمرض باركنسون. وتنسب تشين الفضل في تصحيح وضعيتها إلى رياضة رفع الأثقال.
وكانت 3 أجيال من عائلتها بين بضع مئات من الأشخاص الذين تابعوها وهي تتنافس مع 44 آخرين تبلغ أعمارهم 70 عاما أو أكثر في مسابقة رفع الأثقال، يوم السبت.
وقالت تشينج تشين، بعد المسابقة "أريد أن أنصح كل كبار السن بممارسة الرياضة... لا تحتاج إلى بذل مجهود شاق للغاية، ولكن هذا من أجل الحفاظ على صحتك".
ولم تكن تشينج الوحيدة التي تجاوزت الـ90 من عمرها في المسابقة، فأكبر المشاركين سنا يبلغ من العمر 92 عاما.
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