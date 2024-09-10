شاهد.. مياه الفيضانات تخترق جدران مكتبة أمريكية وتملأ المبنى

مياه الفيضانات تخترق جدران مكتبة أمريكية وتملأ المبنى pic.twitter.com/6yAGFzSfkj— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 10, 2024
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