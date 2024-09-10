شاهد.. مياه الفيضانات تخترق جدران مكتبة أمريكية وتملأ المبنى

الوكيل الإخباري- تسببت العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة في تراكم مياه الفيضانات التي تسربت إلى الطابق السفلي من مكتبة سميثتاون في لونغ آيلاند بولاية نيويورك الأمريكية.



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مياه الفيضانات تخترق جدران مكتبة أمريكية وتملأ المبنى pic.twitter.com/6yAGFzSfkj September 10, 2024

وذكر مؤظفو المكتبة أن الحادث تسبب في أضرار بقيمة 10 ملايين دولار، بما فيها وثائق تاريخية لا تقدر بثمن.



