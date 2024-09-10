 
الثلاثاء 2024-09-10 05:11 م
 
 

شاهد.. مياه الفيضانات تخترق جدران مكتبة أمريكية وتملأ المبنى

ىت
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 04:05 م

الوكيل الإخباري-   تسببت العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة في تراكم مياه الفيضانات التي تسربت إلى الطابق السفلي من مكتبة سميثتاون في لونغ آيلاند بولاية نيويورك الأمريكية.

اضافة اعلان

 

 

وذكر مؤظفو المكتبة أن الحادث تسبب في أضرار بقيمة 10 ملايين دولار، بما فيها وثائق تاريخية لا تقدر بثمن.

 

روسيا اليوم 

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

اقتصاد محلي المملكة ترفع جاهزيتها الكهربائية خلال الانتخابات

جانب من العملية الانتخابية

أخبار محلية المعايطة: نسبة التصويت ستكون حول المعدل العام للانتخابات السابقة

ق

منوعات بعد أن أُدين ظلماً بالقتل 16 سنة.. حصل على هذا التعويض الكبير في أمريكا

السفير الهنداوي

أخبار محلية السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي

تعبيرية

فلسطين 10 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

انتخابات - تعبيرية

أخبار محلية إحالة منتحل شخصية في اربد الاولى الى الادعاء العام

ارشيفية

عربي ودولي قصف يستهدف موقعين إسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

غا

تكنولوجيا زر التحكم في الكاميرا.. ميزة ثورية تخطف الأنظار في 'آيفون 16'



 


الأكثر مشاهدة





عاجل