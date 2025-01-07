شاهد نجاة رجل من هجوم تمساح ضخم في بوليفيا

وكشف مقطع فيديو التمساح يخرج من المياه ويهاجم القارب،وصرخ الركاب المرعوبين، وسارع قائد القارب بتغير المسار والابتعاد عن التمساح.
🇧🇴 | #viral— ElPirobo_TM (@ElPirobo_TM) January 3, 2025
Un caimán negro intentó comerse a un guia turístico que estaba en una lancha dentro de un criadero en Santa Rosa, departamento de Beni, en Bolivia. #caiman #crocodile #viralpost #videoviral pic.twitter.com/SHt09HxLqo
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التماسيح يصل طولها إلى 6 أمتار ووزنها إلى 300 كيلوغرام، وتعيش في مناطق متعددة من أمريكا اللاتينية.
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