 
الثلاثاء 2025-01-07 01:28 م
 

شاهد نجاة رجل من هجوم تمساح ضخم في بوليفيا

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تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 01:03 م

الوكيل الإخباري-   هاجم تمساح ضخم قارباً صيد على متنه 5 ركاب، في بوليفيا، وكاد يفترس أحدهم.

وكشف مقطع فيديو التمساح يخرج من المياه ويهاجم القارب،وصرخ الركاب المرعوبين، وسارع قائد القارب بتغير المسار والابتعاد عن التمساح. 

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وحسب صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية نجا الجميع من هجوم التمساح "الأسود".


وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التماسيح يصل طولها إلى 6 أمتار ووزنها إلى 300 كيلوغرام، وتعيش في مناطق متعددة من أمريكا اللاتينية. 

 

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