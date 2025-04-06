شاهد.. نسر البحر يحمل خروفاً ويحلق به عالياً في اسكتلندا

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان المزارع دنكان ماكلين يتفقد أغنامه ذات صباح حين شاهد ثلاثة نسور بحرية، اثنان منها يحملان خرفانًا صغيرة بين مخالبهما القوية.
وبالرغم من أن ماكلين فقد حوالي 6 خرفان بسبب هجمات النسور هذا الموسم، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي يشهد فيها عملية اختطاف الخروف بنفسه.
ووصف المزارع المشهد بأنه "مثير للغضب والإحباط"، وأضاف: "كنا نلاحظ اختفاء الخرفان من قبل، لكن رؤية الحادثة مباشرة أمر مختلف تمامًا. مزرعتنا صغيرة، لا نملك سوى 200 نعجة و10 أبقار، لذلك فإن فقدان هذا العدد من الخرفان يؤثر بشكل كبير على دخلنا".
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