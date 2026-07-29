الأربعاء 2026-07-29 12:12 م

شاورما دجاج منزلية للرجيم.. وجبة شهية بسعرات أقل

ثق
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-07-2026 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد شاورما الدجاج المنزلية خيارًا صحيًا وخفيفًا لعشاق الشاورما، إذ تحتوي على بروتين عالي الجودة مع تقليل الدهون والسعرات الحرارية، وتناسب الأنظمة الغذائية الخاصة بتخفيف الوزن.

وقت التحضير: 60 دقيقة
تكفي: 6 أشخاص

المقادير:

500 غرام صدر دجاج مقطع شرائح رفيعة.
نصف كوب لبن زبادي قليل الدسم.
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.
ملعقة كبيرة خل.
ملعقة صغيرة زيت زيتون.
فصّان ثوم مفروم.
ملعقة صغيرة بابريكا.
نصف ملعقة صغيرة كمون.
رشة قرفة.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
خبز شوفان أو خبز عربي صغير للتقديم.
خس، طماطم، خيار، وبصل حسب الرغبة.

لصوص الزبادي الصحي:
نصف كوب لبن زبادي قليل الدسم، ملعقة صغيرة عصير ليمون، فص ثوم مفروم، وملح.

طريقة التحضير:
تُخلط شرائح الدجاج مع الزبادي والليمون والخل وزيت الزيتون والثوم والتوابل، ثم تُترك في الثلاجة لمدة ساعة لتتشرب النكهات.

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بعد ذلك تُطهى في مقلاة غير لاصقة حتى تنضج وتتحمر قليلًا.

يُحضّر صوص الزبادي بخلط مكوناته، ثم تُقدّم الشاورما داخل خبز صحي مع الخضار والصوص.

 
 


gnews

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