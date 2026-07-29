شاورما دجاج منزلية للرجيم.. وجبة شهية بسعرات أقل

وقت التحضير: 60 دقيقة
تكفي: 6 أشخاص
المقادير:
500 غرام صدر دجاج مقطع شرائح رفيعة.
نصف كوب لبن زبادي قليل الدسم.
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.
ملعقة كبيرة خل.
ملعقة صغيرة زيت زيتون.
فصّان ثوم مفروم.
ملعقة صغيرة بابريكا.
نصف ملعقة صغيرة كمون.
رشة قرفة.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
خبز شوفان أو خبز عربي صغير للتقديم.
خس، طماطم، خيار، وبصل حسب الرغبة.
لصوص الزبادي الصحي:
نصف كوب لبن زبادي قليل الدسم، ملعقة صغيرة عصير ليمون، فص ثوم مفروم، وملح.
طريقة التحضير:
تُخلط شرائح الدجاج مع الزبادي والليمون والخل وزيت الزيتون والثوم والتوابل، ثم تُترك في الثلاجة لمدة ساعة لتتشرب النكهات.
يُحضّر صوص الزبادي بخلط مكوناته، ثم تُقدّم الشاورما داخل خبز صحي مع الخضار والصوص.
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