شاي الماتشا الياباني.. من "هوس تيك توك" إلى أزمة إنتاج عالمية

الوكيل الإخباري- يشهد شاي الماتشا الياباني الأخضر طفرة عالمية غير مسبوقة، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في قوائم أشهر المقاهي حول العالم، من لاتيه ستاربكس في بريطانيا إلى دونات كريسبي كريم في سنغافورة. ومع تصاعد موجة "ماتشا توك" على تيك توك، التي جمعت عشرات ملايين المشاهدات، ارتفعت شعبية هذا المسحوق الأخضر بشكل كبير، مدفوعة بتأثير مؤثري التواصل الاجتماعي والانتعاش السياحي في اليابان بعد الجائحة.

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لكن خلف هذا النجاح العالمي، يواجه المنتجون تحديات خطيرة تهدد مستقبل هذا المشروب الثمين.



🌡️ الإقبال العالمي يصطدم بالمناخ والضرائب

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، تضررت محاصيل الماتشا في اليابان، فيما زادت الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات اليابانية من تعقيد الوضع. بعض المقاهي في الولايات المتحدة أصبحت تستهلك الكميات الشهرية من الماتشا خلال أيام فقط.



وفي كيوتو، التي تنتج ربع كمية الماتشا اليابانية، يعاني المزارعون من مواسم حصاد ضعيفة ونقص حاد في الأيدي العاملة، نتيجة تقدّم السكان في السن وعزوف الشباب عن العمل في الزراعة. أدى ذلك إلى قيام بعض المتاجر بتحديد كمية الماتشا المباعة لكل زبون، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 30% في بعض المقاهي.



⚠️ صناعة تقليدية تواجه تهديدات العصر

عملية إنتاج شاي الماتشا ليست بسيطة: يتم تظليل أوراق التينتشا قبل الحصاد لتعزيز نكهة "أومامي" المميزة، ثم تُجفف وتُطحن ببطء في مطاحن حجرية تقليدية، ما يجعل الماتشا عالي الجودة منتجًا نادرًا وباهظ الثمن.



ومع تزايد الطلب، يُحذّر خبراء الشاي من سوء الاستخدام، مثل تخزين المسحوق لفترات طويلة أو استخدام الأنواع الفاخرة في وصفات الطهي، مما يؤدي إلى فقدان نكهته الدقيقة.



وتقول أوتسوكو موري، مديرة مركز لحفلات الشاي في كيوتو:

"من المحزن رؤية ماتشا فاخرة تُستخدم في وصفات تطمس نكهاتها الأصلية، أو تُباع بأسعار مبالغ فيها."



🧘 دعوة للحفاظ على الجودة والتمييز بين الأنواع

جمعيات الشاي اليابانية تطالب المستهلكين بالتمييز بين أنواع الماتشا، واستخدام الأصناف الأقل جودة في الطهي، والاحتفاظ بالأصناف الفاخرة للطقوس التقليدية وحفلات الشاي.



ورغم التحديات، لا تزال هناك آمال في استقرار السوق مع تراجع "الحمى العالمية" خلال السنوات المقبلة، بحسب مؤسسي سلسلة "ماتشا طوكيو"، الذين يرون في الانتشار الحالي فرصة لإعادة تعريف تقدير هذا المشروب العريق.



☕ خلاصة:

شاي الماتشا لم يعد مجرد مشروب، بل رمز ثقافي يعيش لحظة تحول. وبين طلب عالمي متسارع وأزمات إنتاج متراكمة، تتحدد ملامح مستقبله اليوم في حقول كيوتو ومقاهي نيويورك.