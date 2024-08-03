'شتاء حار' في القطب الجنوبي... كيف يُهدّد العالم؟

وتنبأت نماذج علمية مناخية منذ فترة طويلة بأن التأثيرات الأبرز المتعلقة بتغير المناخ الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري، سوف تظهر في المناطق القطبية.
وسلطت ورقة بحثية نشرت أبريل الماضي بمجلة "المناخ" الضوء على أخطار ارتفاع درجات الحرارة القياسية في القطب الجنوبي، الذي يعتبر أبرد منطقة في العالم.
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