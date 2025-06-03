"شجرة عجوز" تصيب 12 شخصا في إيطاليا

الوكيل الإخباري- أُصيب 12 شخصًا، بينهم حالتان وُصفتا بالحرجة، جراء سقوط شجرة ضخمة يبلغ عمرها نحو 50 عامًا قرب محطة حافلات في مدينة فينيسيا الإيطالية، يوم الإثنين، وفقًا لما أعلنته السلطات.

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وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن من بين المصابين امرأة إيطالية تبلغ من العمر 30 عامًا، كانت تجلس على جدار قرب الشجرة برفقة طفليها لحظة وقوع الحادث. وأصيبت السيدة بجروح خطيرة في البطن، فيما وُضعت حالتها تحت المراقبة الحرجة، بينما خضع طفلاها للرعاية النفسية.



كما أُصيبت امرأة أخرى في الخمسينيات من عمرها بجروح خطيرة في منطقة الصدر، وأُعلن أن حالتها أيضًا حرجة.



ووفقًا لمقطع فيديو تم تداوله من موقع الحادث، فإن الشجرة انكسرت من عند الجذع، تحديدًا فوق الجذور مباشرة، ما أدى إلى سقوطها المفاجئ.



من جانبها، صرّحت مسؤولة الأشغال العامة في المدينة، فرانسيسكا زاكاريوتو، لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أن الشجرة كانت "تبدو سليمة"، وأوضحت أنها كانت تخضع للمراقبة الدورية ضمن برنامج يشمل أشجار المدينة، ولم تكن هناك أية مؤشرات على أنها معرضة للسقوط.