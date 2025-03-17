شخص يضرم النار في امرأة داخل ترام شرقي ألمانيا

الوكيل الإخباري- تواصل الشرطة الألمانية في مدينة جيرا بولاية تورينجن البحث عن رجل فر بعد أن أشعل النار في امرأة داخل ترام يوم الأحد. وقد أصيبت الضحية، البالغة من العمر 46 عامًا، بجروح خطيرة نتيجة الهجوم الذي تم عبر سكب سائل قابل للاشتعال على جسدها وإضرام النار فيه. وتم نقلها على الفور إلى المستشفى جواً لتلقي العلاج.

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في صباح اليوم الاثنين، قامت الشرطة بتفتيش منزل المشتبه به، الذي يُعتقد أنه زوج الضحية. وقد شاركت وحدة عمليات خاصة تابعة للشرطة في عملية التفتيش، لكنها أكدت أن المشتبه به لا يزال هاربًا. وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة في جيرا أن التحقيقات جارية وأن الشرطة تنفذ العديد من الإجراءات، لكنها لم تكشف عن تفاصيل إضافية.



وقد نشرت الشرطة صورة ووصفًا للمشتبه به، الذي كان يرتدي سترة عمل سوداء وقبعة سوداء في وقت الهجوم. وعلى الرغم من تلقي السلطات عدة معلومات، لم تؤدِ أي منها حتى الآن إلى القبض على الهارب.



كما أضافت الشرطة أنها لا تستبعد أن يشكل الرجل تهديدًا على العامة.