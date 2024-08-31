شرب الشاي وأطلق النار في فمه.. تركي يصدم إزمير (فيديو)

ثم راح الرجل العشريني يتناول الشاي على الشرفة مع والدته وشقيقته، كأن شيئاً لم يحصل.
فما كان من الجيران إلا أن اتصلوا بالشرطة لتوقيفه قبل أن تقع كارثة، لكن ما حصل لاحقاً صدم الجميع، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.
فيما تبين أن كارتال كان يعاني من مرضٍ نفسي ولم يكن واعياً لتصرّفاته التي أثارت الرعب لدى جيرانه، حسب ما كشفت وسائل إعلام تركية.
ومن المقرر تسليم جثمانه إلى عائلته، اليوم الجمعة، عقب الحصول على التقرير النهائي من مشرحة الطب الشرعي في إزمير.
ومع هذه الحادثة تكرر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار السلاح الفردي في تركيا، إذ انتقد العديد من الأتراك ارتفاع معدّلات التسليح في البلاد.
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