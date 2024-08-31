 
السبت 2024-08-31 11:13 ص
 

 

شرب الشاي وأطلق النار في فمه.. تركي يصدم إزمير (فيديو)

من الفيديو
من الفيديو
السبت، 31-08-2024 08:28 ص

الوكيل الإخباري-   في مشهد مرعب، أقدم رجل تركي على نحوٍ مفاجئ على إطلاق النار في الهواء من بندقية عبر شرفة منزله في حيّ سكني يقع بولاية إزمير التركية.

اضافة اعلان


ثم راح الرجل العشريني يتناول الشاي على الشرفة مع والدته وشقيقته، كأن شيئاً لم يحصل.

 

فيما وثّق مقطع فيديو انتشر على نطاقٍ واسع بين الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، بإطلاق النار عشوائيا من بندقية من شرفة بيته في حي بهار الواقع في منطقة كاراباجلار بإزمير.


فما كان من الجيران إلا أن اتصلوا بالشرطة لتوقيفه قبل أن تقع كارثة، لكن ما حصل لاحقاً صدم الجميع، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.

 

إذ طلب الرجل الذي يدعى أنيس كارتال من والدته وشقيقته دخول المنزل، ليقدم بعدها على الانتحار بإطلاق النار على رأسه، ما أدى لوفاته رغم التدخل الطبي.
فيما تبين أن كارتال كان يعاني من مرضٍ نفسي ولم يكن واعياً لتصرّفاته التي أثارت الرعب لدى جيرانه، حسب ما كشفت وسائل إعلام تركية.
ومن المقرر تسليم جثمانه إلى عائلته، اليوم الجمعة، عقب الحصول على التقرير النهائي من مشرحة الطب الشرعي في إزمير.

ومع هذه الحادثة تكرر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار السلاح الفردي في تركيا، إذ انتقد العديد من الأتراك ارتفاع معدّلات التسليح في البلاد.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

من عمليات التبادل السابقة بين الجانبين

فلسطين إعلام إسرائيلي: تقدم بمفاوضات التبادل في الدوحة

قوات الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين قوات الاحتلال تحاصر منزلا في حارة الدمج بجنين

من المصدر

تكنولوجيا الفراولة.. OpenAI تقترب من إطلاق الجيل الخامس من ChatGPT

فيسبوك

تكنولوجيا خطأ تقني وراء تغيير لون أيقونة "فيسبوك"

من المصدر

منوعات زواج أميرة النرويج بـ"المشعوذ".. تفاصيل الزفاف المنتظر

تعبيرية

طب وصحة دراسة تكشف فائدة مذهلة للأطعمة المرّة

دمار في اليابان جراء إعصار "شانشان"

عربي ودولي اليابان: إلغاء 60 رحلة جوية وتحذيرات من انهيارات أرضية جراء إعصار

من المصدر

أخبار محلية "الديوان" يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها



 


الأكثر مشاهدة