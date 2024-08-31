شرب الشاي وأطلق النار في فمه.. تركي يصدم إزمير (فيديو)

الوكيل الإخباري- في مشهد مرعب، أقدم رجل تركي على نحوٍ مفاجئ على إطلاق النار في الهواء من بندقية عبر شرفة منزله في حيّ سكني يقع بولاية إزمير التركية.

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ثم راح الرجل العشريني يتناول الشاي على الشرفة مع والدته وشقيقته، كأن شيئاً لم يحصل.

فيما وثّق مقطع فيديو انتشر على نطاقٍ واسع بين الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، بإطلاق النار عشوائيا من بندقية من شرفة بيته في حي بهار الواقع في منطقة كاراباجلار بإزمير.



فما كان من الجيران إلا أن اتصلوا بالشرطة لتوقيفه قبل أن تقع كارثة، لكن ما حصل لاحقاً صدم الجميع، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.

إذ طلب الرجل الذي يدعى أنيس كارتال من والدته وشقيقته دخول المنزل، ليقدم بعدها على الانتحار بإطلاق النار على رأسه، ما أدى لوفاته رغم التدخل الطبي.

فيما تبين أن كارتال كان يعاني من مرضٍ نفسي ولم يكن واعياً لتصرّفاته التي أثارت الرعب لدى جيرانه، حسب ما كشفت وسائل إعلام تركية.

ومن المقرر تسليم جثمانه إلى عائلته، اليوم الجمعة، عقب الحصول على التقرير النهائي من مشرحة الطب الشرعي في إزمير.



ومع هذه الحادثة تكرر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار السلاح الفردي في تركيا، إذ انتقد العديد من الأتراك ارتفاع معدّلات التسليح في البلاد.