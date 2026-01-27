الثلاثاء 2026-01-27 12:26 م

شركة أوروبية تفتح حجوزات بقيمة مليون دولار للإقامة في "فندقها القمري"!

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-01-2026 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت شركة "غرو سبيس" (GRU Space) الناشئة في قبول حجوزات مبدئية لفندق تخطط لبنائه على سطح القمر، حيث تتراوح قيمة الحجز الواحد بين 250 ألف دولار ومليون دولار.اضافة اعلان


وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ ليست ثمناً لرحلة مؤكدة، بل هي أقرب إلى استثمار في فكرة الشركة التي لم تحدد بعد جدولاً زمنياً دقيقاً. فقد أعلنت الشركة عن نيتها إطلاق رحلات تجريبية ما بين عامي 2029 و2030، مع الأمل في بدء استقبال الضيوف بحلول عام 2032.

سيعتمد تصميم الفندق على غرف قابلة للنفخ تشبه نماذج B330 التي طوّرتها وكالة ناسا وشركة "بيغلو إيروسبيس" سابقاً. وستصمّم هذه الغرف لحماية النزلاء من مخاطر الفضاء، مثل النيازك الصغيرة، والإشعاع، والبرودة أو الحرارة الشديدة.

ولزيادة الأمان، تخطط الشركة لدفن هذه الوحدات تحت طوب مصنوع من تربة القمر نفسها. أما نقل الزوار من وإلى القمر، فمن المتوقع أن يتم بالتعاون مع شركات متخصصة في هذا المجال، مثل "سبيس إكس".

ومن الناحية التقنية، ليست الفكرة بعيدة عن الواقع تماماً. فالغرف القابلة للنفخ معروفة وتم اختبارها سابقاً في الفضاء، حيث قامت شركة "بيغلو إيروسبيس" بنقل نماذج تجريبية إلى مدار القمر قبل توقفها عن العمل.

كما أن فكرة استخدام تربة القمر في البناء تخضع للدراسة من قبل علماء ومهندسين حول العالم، ويمكن تنفيذها نظرياً باستخدام تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتتبع الشركة خطة تطوير متدرجة تبدأ بالاختبارات الروبوتية البسيطة، وتنتهي بالرحلات المأهولة، ما يمنح المشروع مصداقية تقنية نظرية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الخزنة في مدينة البتراء

خاص بالوكيل صور - أردني يصدر كتابًا عن البتراء وقادة العالم الذين زاروها وما قالوه عنها

توقيف مندوب شركة تواطأ مع موظف في وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية توقيف مندوب شركة تواطأ مع موظف في وزارة التربية والتعليم

الترتيب المثالي لتطبيق منتجات العناية بالبشرة

المرأة والجمال الترتيب المثالي لتطبيق منتجات العناية بالبشرة

إعلان هام من الخارجية الأمريكية لجميع الراغبين بالسفر وحضور مونديال 2026

عربي ودولي إعلان هام من الخارجية الأمريكية لجميع الراغبين بالسفر وحضور مونديال 2026

تعبيرية

المرأة والجمال إطلالات راقية تناسب حفلات الزفاف الشتوية

ا

شؤون برلمانية الاقتصاد النيابية تقر التقرير النهائي لقياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية

20 ألف مريض في قطاع غزة ينتظرون العلاج بالخارج

فلسطين 20 ألف مريض في قطاع غزة ينتظرون العلاج بالخارج

بالتفاصيل هذه خارطة مسلسلات رمضان 2026

فن ومشاهير هذه خارطة مسلسلات رمضان 2026 - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة