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شركة توصيل أمريكية تلقي بأحافير عمرها 380 مليون سنة في مكب للنفايات

أرشيفية
أرشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 07:47 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت قناة NBC News أن شركة توصيل أمريكية ألقت بأحافير عمرها 380 مليون سنة في مكب للنفايات، وذلك لأن الجهة التي كان من المفترض أن تستلمها لم تدفع تكاليف التوصيل.اضافة اعلان


ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله: "بسبب إهمال جامعة نيوجيرسي، قامت شركة التوصيل الأمريكية UPS بإلقاء أحافير يعود تاريخها إلى 380 مليون سنة في مكب للنفايات، وذلك لأن الجامعة لم تدفع تكاليف شحنها إليها".

وفي تقريرها، ذكرت القناة: "رفع البروفيسور مارتن بيكر دعوى قضائية ضد جامعة نيوجيرسي، مدعيًا أن إهمالها أدى إلى العثور على الأحافير في مكب للنفايات في ناشفيل بولاية تينيسي العام الماضي".

وأوضحت القناة أن البروفيسور بيكر أرسل في يونيو من العام الماضي نحو 200 أحفورة من الكائنات البحرية التي تعود إلى العصر الديفوني إلى زميل له في جامعة نيوجيرسي، حيث تم شحنها داخل 19 صندوقًا بهدف دراستها ضمن مشروع بحثي مشترك.

لكن لاحقًا، اكتشف البروفيسور أن جامعة نيوجيرسي لم تسدد فواتير التوصيل، مما دفع شركة UPS إلى التخلص من الطرود وإلقائها في مكب النفايات.

روسيا اليوم
 
 
gnews

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