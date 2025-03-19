شركة توصيل أمريكية تلقي بأحافير عمرها 380 مليون سنة في مكب للنفايات

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله: "بسبب إهمال جامعة نيوجيرسي، قامت شركة التوصيل الأمريكية UPS بإلقاء أحافير يعود تاريخها إلى 380 مليون سنة في مكب للنفايات، وذلك لأن الجامعة لم تدفع تكاليف شحنها إليها".
وفي تقريرها، ذكرت القناة: "رفع البروفيسور مارتن بيكر دعوى قضائية ضد جامعة نيوجيرسي، مدعيًا أن إهمالها أدى إلى العثور على الأحافير في مكب للنفايات في ناشفيل بولاية تينيسي العام الماضي".
وأوضحت القناة أن البروفيسور بيكر أرسل في يونيو من العام الماضي نحو 200 أحفورة من الكائنات البحرية التي تعود إلى العصر الديفوني إلى زميل له في جامعة نيوجيرسي، حيث تم شحنها داخل 19 صندوقًا بهدف دراستها ضمن مشروع بحثي مشترك.
لكن لاحقًا، اكتشف البروفيسور أن جامعة نيوجيرسي لم تسدد فواتير التوصيل، مما دفع شركة UPS إلى التخلص من الطرود وإلقائها في مكب النفايات.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. بلاغات رسمية بواقعة نصب جديدة ضحاياها بالعشرات
-
ظاهرة طبيعية تدهش العالم.. الأمطار تحول شواطئ إيران إلى مشهد خيالي
-
انفجار الوسادة الهوائية بسبب صوت مدفع الإفطار في قطر - فيديو
-
عودة رائدي ناسا إلى الأرض بعد قضاء 286 يوماً في الفضاء
-
مأساة وفاة طبيبين مخطوبين تقلب 'التواصل' في مصر لدفتر عزاء
-
المسحراتي: رمز من رموز رمضان وأحد تقاليد الشهر الكريم
-
استمتع بأجواء الربيع وروح رمضان: أفكار لأنشطة عائلية لا تُنسى!
-
وفاة مأساوية للاعب كرة أثناء محاولته إنقاذ آخرين من الحريق