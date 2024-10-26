شركة صينية تخطط لإرسال السياح إلى الفضاء بهذه الأسعار

الوكيل الإخباري- طرحت شركة "ديب بلو أيروسبايس" الصينية أول تذاكر للرحلات الفضائية التجارية في 2027 على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأعلنت الشركة طرح تذكرتين للرحلة الفضائية، بمليون ونصف مليون يوان صيني، حوالي 211 ألف دولار للتذكرة، لتجربة انعدام الجاذبية لمدة خمس دقائق.

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من المقرر أن تطلق الرحلة في 2027، وسيتمكن الركاب من بلوغ الفضاء والبقاء فيه 12 دقيقة دون الدخول إلى مدار الأرض، وفق ما أوضحت الشركة.



وقالت الشركة إن رحلتها إلى الفضاء ستصل فيها المركبة الفضائية إلى الفضاء الخارجي، لكن مسارها سيتقاطع مع الغلاف الجوي، ولا تكمل دورة مدارية كاملة.