شركة طيران أمريكية تقرر إلغاء تقديم وجبات الطعام

الوكيل الإخباري- قررت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية تقليص خدمات الوجبات الخفيفة والمشروبات على بعض الرحلات القصيرة، مقابل توسيع نطاق الخدمة الكاملة على رحلات أخرى، في خطوة تعكس إعادة تقييم شركات الطيران لمحتوى التذكرة والخدمات المقدمة.

وذكر موقع "أكسيوس" أن الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات، في ظل التوترات المرتبطة بالحرب على إيران، أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية، ما دفع شركات الطيران إلى تقليص عدد الرحلات ورفع الأسعار، إلى جانب مراجعة الخدمات المقدمة للمسافرين.



وأكدت الشركة أنها تعتزم إلغاء خدمة الطعام والشراب في المقصورة الرئيسية على الرحلات التي تقل مسافتها عن 350 ميلًا، اعتبارًا من 19 مايو/أيار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "توحيد الخدمات".



وأوضحت، ومقرها أتلانتا، أن العديد من الرحلات التي تقل مسافتها عن 250 ميلًا لم تكن تشمل أساسًا وجبات خفيفة أو مشروبات، ما يعني أن التغيير لن يؤثر على بعض المسارات.