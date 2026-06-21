الأحد 2026-06-21 01:03 م

شعاب مرجانية تتحدى تغير المناخ

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تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 09:31 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود نحو 166 ألف كيلومتر مربع من الشعاب المرجانية القادرة على الصمود أمام آثار تغير المناخ والتعافي منها، وهي مساحة تعادل ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة.

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وأظهر تحليل استند إلى 45 ألف مسح للشعاب المرجانية وبيانات مناخية وبحرية جُمعت على مدى عقود، وجود هذه الشعاب في 71 دولة و100 منطقة حول العالم، بما في ذلك مواقع في البحر الكاريبي والمحيطين الهادئ والأطلسي.


وأكدت إميلي دارلينغ، المشاركة في إعداد الدراسة، أن النتائج تثبت أن بعض الشعاب المرجانية ما تزال قادرة على التكيف والبقاء رغم التهديدات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع حرارة المحيطات والتلوث والعواصف الشديدة.


وأشار الباحثون إلى أن هذه البيانات قد تساعد الحكومات على توجيه جهود الحماية نحو المناطق الأكثر قدرة على الصمود، خاصة أن 28% فقط من الشعاب المرجانية تقع حالياً ضمن مناطق محمية.

 

 

 
 


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