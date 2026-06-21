شعاب مرجانية تتحدى تغير المناخ

وأظهر تحليل استند إلى 45 ألف مسح للشعاب المرجانية وبيانات مناخية وبحرية جُمعت على مدى عقود، وجود هذه الشعاب في 71 دولة و100 منطقة حول العالم، بما في ذلك مواقع في البحر الكاريبي والمحيطين الهادئ والأطلسي.
وأكدت إميلي دارلينغ، المشاركة في إعداد الدراسة، أن النتائج تثبت أن بعض الشعاب المرجانية ما تزال قادرة على التكيف والبقاء رغم التهديدات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع حرارة المحيطات والتلوث والعواصف الشديدة.
وأشار الباحثون إلى أن هذه البيانات قد تساعد الحكومات على توجيه جهود الحماية نحو المناطق الأكثر قدرة على الصمود، خاصة أن 28% فقط من الشعاب المرجانية تقع حالياً ضمن مناطق محمية.
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