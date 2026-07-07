الثلاثاء 2026-07-07 12:23 م

شقيقات برازيليات بعمر 316 عاماً.. هل يحملن سر العمر المديد؟

صشي
ثلاث شقيقات برازيليات
 
الثلاثاء، 07-07-2026 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   تسعى دراسة علمية إلى كشف أسرار العمر المديد من خلال ثلاث شقيقات برازيليات بلغ مجموع أعمارهن 316 عاماً، ومنحتهن موسوعة غينيس لقب أكبر ثلاث شقيقات على قيد الحياة عمراً في العالم.اضافة اعلان


وتشارك الأخوات، وهن زولينا دي ديوس نونيس (103 أعوام)، وزورايد دي ديوس موتا (104 أعوام)، وليفيتا دي ديوس نونيس (109 أعوام)، في مشروع ( DNA )  لونجيفو الذي يدرس العوامل الوراثية المرتبطة بطول العمر.

ويبحث العلماء عن جينات قد تفسر قدرة بعض الأشخاص على الحفاظ على صحتهم الجسدية والعقلية في سن متقدمة، مع دراسة تأثير الوراثة ونمط الحياة، إذ تعزو الشقيقات طول أعمارهن إلى التغذية الصحية والنشاط والحياة المستقرة.
 
 


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